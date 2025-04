Tani, świetny dron w bogatym zestawie, w sam raz na pierwszą komunię

I chociaż przez lata były to urządzenia niezwykle drogie i stosunkowo ciężkie, tak dziś dzięki firmom takim jak DJI mogą one zaoferować naprawdę wiele w niezwykle niskiej cenie i małej obudowie. Dobrym przykładem jest dron DJI Neo w zestawie Fly More Combo , którego możecie kupić za jedyne 1390 złotych .

DJI Neo Fly More Combo

Jest to maleńki dron klasy 0, czyli objętej najmniejszymi restrykcjami, który pozwala na sterowanie nim bez aparatury. A to dzięki masie dedykowanych opcji i śledzeniu obiektów. Jednak w zestawie Fly More Combo dostajemy także aparaturę, dzięki której możemy sterować nim jak każdym innym dronem. Dodatkowo zwiększa ona zasięg tego malucha aż do 10 000 metrów. Zestaw obejmuje także ładowarkę z trzema gniazdami na baterie i trzy akumulatorki. Dzięki temu zaraz po wylądowaniu dron będzie mógł polecieć dalej. A wszystko to za jedyne 1390 złotych.