Ten budżetowy laptop do gier uruchomi wszystko, a kupisz go za 1999 złotych

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6

Laptop ten oferuje 15,6-calowy, matowy wyświetlacz o odświeżaniu do 120 Hz. Jego sercem jest układ Intel Core i5 11gen 11320H, którego wspiera 16 GB RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Pamięć ta znajduje się w jednej kości, a tuż obok znajduje się wolny slot. Nic więc nie stoi na drodze do rozbudowy. Jeśli chodzi o dysk, to jest to nośnik NVMe o pojemności 512 GB. Karta graficzna to natomiast rozwiązanie, które swego czasu biło rekordy na Steam, czyli GTX 1650, tu w wersji 4 GB vRAM. A to wszystko za jedyne 1999 złotych.