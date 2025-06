Ten Air Fryer to zupełna nowość, a już kupisz go taniej w Biedronce

Duży Air Fryer to zwykle też duże pieniądze. A jest to dość istotne, ponieważ kiedy chcemy przygotować obiad dla większej rodziny, lub na kilka dni, to rozmiar ma kluczowe znaczenie. Na szczęście w sklepie internetowym Biedronka Home możecie kupić model z naprawdę gigantyczną pojemnością za jedyne 349 zł.

Air Fryer Maestro MR-758 z Biedronki

Model ten oferuje aż dwie misy po 4,5 litra pojemności każda. To oznacza, że można zrobić albo jeden duży posiłek dla wielu osób, albo taki, który składa się z dwóch produktów. Na przykład rybę z frytkami, gdzie ryba jest w jednej komorze, a frytki w drugiej. Chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to tylko w jednej z nich.

Pewnie też niektórzy się zastanawiają, po co im w ogóle taki sprzęt. Otóż to bardzo proste: Air Fryer łączy cechy, których połączyć się ze sobą teoretycznie nie da. Mamy więc smaczny, szybki i zdrowy posiłek. A to dlatego, że dzięki strumieniowi gorącego powietrza szybko uzyskujemy chrupiącą skórkę i wilgoć utrzymujemy wewnątrz. A przy okazji tłuszcz jest wytapiany i odseparowywany od posiłku. Dlatego też jemy zdrowo. A wszystko to za 349 zł.

A jeśli 9 litrów w dwóch misach to układ, który Wam nie odpowiada i wolelibyście jedną, dużą misę 10,4 litra, to w Euro RTV AGD znajduje się produkt idealny dla Was.