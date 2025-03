Tego małego, acz pojemnego powerbanka kupisz dziś za pół ceny

Oczywiście są osoby, które nie rozstają się z potężnymi bankami 20 000 mAh, lub większymi. To jednak według mnie jest mocną przesadą. Taki zapas energii wystarczy na kilka dni i to dość intensywnego korzystania ze smartfona . Natomiast sam bank energii o takiej pojemności jest zwyczajnie duży i ciężki . O ile sam mam aż dwa powerbanki o tej pojemności, to wykorzystuję je w trakcie wyjazdów, a na co dzień korzystam z czegoś znacznie mniejszego. Dobrym kompromisem pomiędzy pojemnością a wagą są powerbanki 10 000 mAh . A tak się składa, że jeden z nich możecie dziś kupić za pół ceny, czyli za 49,99 złotych .

XLINE XPB110G

Mowa tu o XLINE XPB110G. Jest to powerbank, który wspiera szybkie ładowanie do 15 W dla wyjścia USB-C, oraz 10 W dla USB-A. Ciekawie prezentuje się kwestia ładowania samego powerbanku. Można to zrobić zarówno za pomocą portu USB-C, jak i microUSB. To sprawia, że w krytycznej sytuacji można użyć starszego typu ładowarki do uzupełnienia mocy powerbanku. A wszystko to w promocyjnej cenie 49,99 złotych.