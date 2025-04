Te nauszne słuchawki od JBL kupisz dziś w przyjemnej promocji. Jest to zestaw wart polecenia

JBL Tune 670NC

Słuchawki te oferuje mocny, przyjemny bas, który jednak nie przykrywa wysokich i średnich tonów. Łączą się one ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.3, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je połączyć ze źródłem dźwięku przewodowo za pośrednictwem złącza AUX. Ich wbudowana bateria pozwala natomiast na do 70 godzin słuchania muzyki. A wszystko to za jedyne 259,99 zł.