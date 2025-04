Te markowe baterie alkaliczne kupisz dziś po 70 groszy. Tak dobrej oferty dawno nie widziałem

Oczywiście wraz z wyborem lepszej technologii wykonania w górę idzie także cena. Typowe ogniwa, czyli cynkowo-węglowe są pozornie tańsze. Pozornie, ponieważ mają znacznie niższą pojemność. Dodatkowo po ich wyczerpaniu się mają tendencję do wyciekania. Przy wyższym obciążeniu natomiast bardzo szybko spada ich napięcie, co źle wpływa na stabilność zasilanego przez nie urządzenia. Mają także krótki okres przydatności do użytku wynoszący do kilku lat.