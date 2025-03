TCL prezentuje nowe smartfony i tablet NXTPAPER na MWC 2025

TCL 60 SE NXTPAPER 5G – smartfon dla miłośników komfortowego czytania

TCL 60 NXTPAPER – najwyższa jakość obrazu i dźwięku

Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix , a z przodu producent umieścił aparat 32 Mpix . Dzięi połączeniu z funkcją HDR mają one zapewnić wysokiej jakości zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Urządzenie działa na procesorze MediaTek Helio G92 , ma 8 GB RAM-u (+ 10 GB rozszerzenia) i do 512 GB przestrzeni na dane . Całość zasilana jest baterią o pojemności 5200 mAh .

Seria TCL 60 – szeroki wybór smartfonów do różnych potrzeb

TCL NXTPAPER 11 Plus – tablet nowej generacji z AI

Tablet TCL NXTPAPER 11 Plus to pierwsze urządzenie tej marki wyposażone w NXTPAPER 4.0 – nowoczesną technologię ekranu dostosowaną do komfortowego czytania i użytkowania przez dłuższy czas. Urządzenie zostało wyposażone w 11,5-calowy ekran 2.2K (120 Hz) z odwzorowaniem kolorów ΔE<1 i 100% sRGB, co ma zapewniać wysoką jakość obrazu. Tryby Smart Eye Comfort Mode oraz Personalized Eye Comfort Mode dostosowują jasność i kontrast, minimalizując zmęczenie oczu.