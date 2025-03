Ta ładowarka samochodowa ma aż 100 W mocy, ale trochę inaczej, niż tego oczekujesz

Ładowanie smartfona w samochodzie to często dopiero początek. Zwłaszcza przy dłuższych trasach. Do tego samego portu zdarza się przecież podłączyć także rejestrator jazdy. A co w wypadku kiedy nie jesteśmy sami i nasz pasażer też chce mieć naładowanego smartfona? A co jeśli pasażerów jest więcej? Ta ładowarka jest odpowiedzią na ten problem. I to już za kilka złotych.