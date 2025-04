Szukasz tanich, ale porządnych słuchawek? Redmi Buds 6 Active kupisz dziś w przyjemnej przecenie

I tak właśnie podeszło do sprawy Xiaomi podczas projektowania Redmi Buds 6 Active . Słuchawki te mogą być wasze już za 59 złotych . Jednak niska cena nie jest ich jedyną, ani nawet główną zaletą. Producent podszedł do nich niezwykle ambitnie.

Redmi Buds 6 Active

Zacznijmy od baterii, ponieważ ta nie wybija się ponad to, co znamy na rynku. Ot, przyzwoite 6 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu i etui, które wydłuża ten czas o dodatkowe 30 godzin. Same słuchawki mogą natomiast pochwalić się aż 14,2 mm przetwornikami. Są one naprawdę duże nawet jak na douszne słuchawki TWS, w których królują przetworniki do 13 mm. Możemy więc się spodziewać naprawdę udanego basu. A wszystko to w słuchawkach za jedyne 59 zł.