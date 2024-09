Sony śmieje się z graczy PC, RTX 4070 to nie to samo co PS5 Pro

Szef Sony wypowiadał się ostatnio w wywiadzie z dziennikiem ekonomicznym Nikkei na temat gier na PC oraz wizji firmy na PlayStation. Padły tam słowa, które mogą zostać odebrane jako nieprzychylne komputerom. W tej samej kwestii zabrało głos także Digital Foundry, które zbadało opłacalność PC vs PS5 Pro.

Sony niespecjalnie zmartwione, że ludzie sięgają po PC

Hideaki Nishino, który pełni do spółki z Hirokim Totokim obowiązki CEO w PlayStation wypowiadał się na temat alternatyw dla konsoli PS5 i tego, czy się ich obawia. Nishino był niespecjalne zmartwiony:

"Wiele gier mobilnych ma reklamy, a PC-ty trudno jest skonfigurować. Za to PlayStation pozwala ci zagrać w gry, które kupiłeś od razu jak tylko włączysz konsolę. Tytuły są bardzo dobrze wyeksponowane w cyfrowym sklepie, tak więc [PS5] jest intuicyjne w użytkowaniu".



CEO PlayStation przyznał jednak, że Sony będzie wprowadzać więcej gier na PC i starać się zwiększać swój udział w tym rynku. Z drugiej strony jednak przyznał, że to konsole PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro pozostaną główną gałęzią działalności firmy. "Oferując tytuły na urządzenia inne niż konsole dotrzemy do szerszego grona odbiorców" - dodał.



PS5 Pro jak RTX 4070, a żaden układ AMD nie ma takich rzeczy

W kwestii opłacalności PC vs PS5, wypowiedziała się także ekipa Digital Foundry, z którą rozmawiał portal IGN. Richard Leadbetter z DF przyznał, że komputer o podobnych możliwościach do PlayStation 5 Pro kosztowałby "sporo drożej". Porównał też układ graficzny z PS5 Pro do NVIDIA GeForce RTX 4070.



Redaktor Digital Foundry powiedział:

"Jeśli popatrzysz całościowo na wszystkie komponenty, to z modułami ulepszonego ray tracingu i uczenia maszynowego, nie masz tego w żadnej dostępnej na rynku karcie od AMD. To sprawia, że mamy niemal do czynienia z zestawem funkcji w stylu Nvidii ale dostarczonym przez AMD. Najbliższym ekwiwalentem GPU byłby więc RTX 4070, a najtańszy z nich kosztuje 540 dolarów [PS5 Pro w USA kosztuje 699 dolarów - przyp. red.]. Gdy doliczysz dodatkowe komponenty, to te koszty się nawarstwią i wyjdzie znacznie drożej."

Leadbetter jednak zauważa, że na PS5 Pro trzeba płacić za "zaszczyt grania online i dostępu do sejwów w chmurze". W temacie, dla kogo jest PlayStation 5 Pro - brytyjski dziennikarz powiedział, że raczej dla graczy, którzy już mają PS5 i mają dodatkowe pieniądze, żeby pozwolić sobie na lepszą wersję konsoli. "Gdyby nagle wyskoczyli z ekosystemu PlayStation i przeszli na PC, musieliby porzucić swoją całą bibliotekę, którą mogli zbierać i nawet przez 10 lat".



PS5 Pro zadebiutuje w Polsce 7 listopada w cenie ok. 3499 zł.



