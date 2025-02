Świetny monitor do domu, lub biura kupisz dziś za mniej, niż 300 zł

A dokładniej za 279 złotych . Mowa tu o MSI PRO MP251 . Oferuje on 24,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD . Został on uzbrojony w szereg technologii ochrony wzroku, takich jak Anti-Flicker i MSI EyesErgo. Dzięki temu będzie on przyjazny dla naszych oczu nawet po wielu godzinach przed komputerem.

MSI PRO MP251

Chociaż nie jest to monitor dedykowany gamingowi, to niedzielni gracze na pewno docenią fakt, że oferuje on odświeżanie ekranu na poziomie 100 Hz. Dużym plusem jest także obecność montażu w standardzie VESA. Dzięki niemu można go swobodnie powiesić na ścianie oszczędzając tym samym masę miejsca. A skoro już przy tym jesteśmy, to także pomogą w tym dwa wbudowane w niego głośniki. A wszystko to za jedyne 279 złotych.