Każdy Polak ma taki w szufladzie. Lada moment zyskają nowe życie

Rozwiązanie to jest genialne w swojej prostocie. Polega ono na pozbyciu się baterii ze smartfonów, a następnie podłączeniu ich bezpośrednio do zasilania i umieszczeniu w specjalnej, wydrukowanej obudowie. Ta, zależnie od projektu ma pomieścić od jednego do wielu urządzeń. Następnie zostaną do nich podłączane czujniki i inne urządzenia niezbędne do wykonania konkretnego zadania. Rzecz jasna kluczowe jest także odpowiednie oprogramowanie, które ma zarządzać całym procesem.