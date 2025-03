Słuchawki bezprzewodowe Philips kupisz dziś w świetnej promocji

Mowa tu o słuchawkach Philips TAT1209BK/00, które grają naprawdę przyzwoicie i to przez 6 godzin na pojedynczym ładowaniu. To jednak nie koniec, ponieważ ich etui oferuje akumulator, który potrafi wydłużyć ten czas o dodatkowe 12 godzin. Tym samym mamy dostęp do muzyki przez 18 godzin bez szukania ładowarki. Same słuchawki oferują stopień ochrony IPX4. Tym samym deszcz nie stanowi dla nich większego wyzwania. A to wszystko za 69,99 złotych, czyli aż 50 złotych taniej, niż wynosi cena katalogowa.