Samsung uceglił sprzęt. Sprawdź, czy dotyczy to ciebie

Flagowe soundbary Samsung uceglone

Problem istnieje na całym świecie. Co najgorsze, nie działa nawet reset do ustawień fabrycznych . Najnowsza wersja firmware'u nosi oznaczenie 1020.7 i wydaje się być tu winowajcą . Niestety model Q990D ma domyślne ustawienie pozwalające na automatyczną instalację nowych aktualizacji . Jeśli jesteś posiadaczem tego soundbara, najlepiej wejść w aplikację Smart Things i wyłączyć automatyczne aktualizacje - przynajmniej dopóki koreański gigant nie załata tego uaktualnienia.

Portal The Verge dowiedział się, że Samsung poinstruował niektórych konsumentów, aby wysłali swój soundbar Q990D do naprawy. Nie jest to na pewno idealne rozwiązanie i czas pokaże, czy firma poradzi sobie z problemem drogą aktualizacji oprogramowania.