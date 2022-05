Samsung Neo QLED 2022 – nowa linia telewizorów debiutuje w Polsce

Samsung zaprezentował ofertę telewizorów Neo QLED na 2022 rok. Urządzenia wykorzystują zalety połączonych technologii Quantum Dot i Neo Quantum Mini LED, zapewniają lepszy obraz dzięki Neo Quantum HDR i dźwięk Dolby Atmos.

Tegoroczna linia Neo QLED 4K wyróżnia się jeszcze większą smukłością niż poprzednie generacje, telewizory można więc zamontować bardzo blisko ściany. Mniejsze są też ramki okalające ekran.

Cztery nowe serie modeli od 43 do 85 cali

Nowa oferta Samsunga obejmuje 4 serie: QN95B, QN91B, QN90B, QN85B w przekątnych od 43 do 85 cali. Wszystkie telewizory Neo QLED bazują na technologii Neo Quantum Mini LED, która zapewnia lepsze podświetlenie ekranu. Samsung zwiększył skalę luminacji z 12- do 14-bitowej, co zaowocowało większą precyzją podświetlenia i przekłada się na dużą wyrazistość detali.

Dodatkowym przetwarzaniem obrazu zajmuje się procesor AI, łączący sztuczną inteligencję i technologię głębokiego uczenia, pozwalający ulepszać obraz w niższej rozdzielczości do rozdzielczości zbliżonej do 4K.

Za kontrast i odwzorowanie szczegółów odpowiada rozwiązanie Neo Quantum HDR, które nadaje głębię kolorom i zwiększa kontrast każdej sceny. W modelach QN95B oraz QN91B i QN90B powyżej 50” zastosowano HDR 2000, z kolei seria QN85B oraz mniejsze ekrany QN91B/90B oferują HDR 1500.

Wszystkie tegoroczne telewizory Samsung Neo QLED 4K otrzymały certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”. Telewizory dobrze ocenione za wierną ekspresję 2030 kolorów PANTONE oraz za nowo dodane 110 tonacji dla odcieni skóry.

Dodatkowym wzmocnieniem wrażeń jest Ultra Szeroki Kąt Widzenia, dzięki któremu obraz jest tak samo dobry z każdego miejsca w salonie i pod każdym kątem. Kolejna zaleta nowych telewizorów Samsunga to nowa powłoka antyrefleksyjna, która minimalizuje odbicia podczas oglądania w jasnym otoczeniu.

Nowością jest także tryb Komfort dla Oczu, podobny do tego, co znamy ze smartfonów. Dzięki niemu jasność ekranu, tonacja i poziom niebieskiego światła zostaną automatycznie dopasowane do otoczenia.

Nowy Smart Hub

Tegoroczna seria przynosi także nowy, udoskonalony interfejs Smart Hub. W praktyce oznacza to łatwe i szybkie zarządzanie ulubionymi filmami, programami telewizyjnymi czy grami, które znajdą się w jednym miejscu. Treści pogrupowane zostaną na kilka kategorii dodatkowo zoptymalizowanych pod kątem zainteresowań. Można jeszcze łatwiej dotrzeć do serwisów VoD jak Netflix, HBO Max czy Apple TV+.

Wśród dodatkowych możliwości producent zachwala także funkcję Dotknij i Wyświetl (szybki sposób, by przełączać się z telefonu na telewizor), rozbudowany Multi View, czyli możliwość oglądania treści z kilku urządzeń na jednym ekranie czy funkcję PC na Ekranie TV.

Samsung Neo QLED 2022 dla graczy

Modele Neo QLED na 2022 wprowadzają też nowy zestaw funkcji dla graczy. Podręczny Panel Gracza 2.0 pozwoli błyskawicznie sprawdzić liczbę wyświetlanych na sekundę klatek (FPS) i wartość input lag, a w razie potrzeby ułatwi zmianę ustawień – wszystko to bez wychodzenia z gry.

Funkcja FreeSync Premium Pro odpowiada za zwiększoną płynność animacji i poprawę komfortu gry. Redukuje zacięcia obrazu, zmniejsza opóźnienie, obsługuje treści HDR oraz technologię LFC, która zwiększa płynność animacji. Z kolei Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro, dostępny w modelach QN95B oraz 43” i 50” wersjach QN91B/QN90B wyświetla ruch do 144 Hz w 4K.

Wszystkie tegoroczne telewizory Neo QLED otrzymały pilota solarnego, który zasilany jest energią świetlną oraz pochodzącą ze sztucznego oświetlenia. Umożliwia także wygodne zarządzanie wieloma urządzeniami podłączonymi do telewizora, np. dekoderem czy soundbarem.

Zobacz: Sharp wprowadza nową serię telewizorów premium

Zobacz: Samsung OLED do kupienia w Polsce w dwóch rozmiarach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung