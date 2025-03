Galaxy Z Fold7 dostanie aparat 200 Mpix. Kolejny przeciek to potwierdza

Nowe możliwości fotograficzne

Największą zmianą w Samsungu Galaxy Z Fold7 ma być zastosowanie 200-megapikselowego aparatu głównego , który wcześniej był dostępny jedynie w modelach Ultra, takich jak Galaxy S25 Ultra . To ogromny krok naprzód dla serii Fold, która dotąd ustępowała w kwestii jakości zdjęć.

Oczywiście, Samsung wprowadzi również optymalizacje programowe, które mają pozwolić na jeszcze lepsze wykorzystanie aparatów. Jednak to główny sensor 200 Mpix ma być kluczowym atutem Folda 7.

Premiera w lipcu

Premiera smartfonu Galaxy Z Fold7 zaplanowana jest na lipiec 2025 roku , równolegle z modelem Galaxy Z Flip7 . Co więcej, Samsung pracuje też nad nową wersją "składaka" z trzema panelami i dwoma zawiasami, czyli tzw. "tri-fold" . Nie wiadomo jednak, czy trafi ona na rynek globalny, czy pozostanie dostępna wyłącznie w Korei Południowej.

Samsung dąży do tego, by cena Galaxy Fold7 była uzasadniona poprzez znaczące ulepszenia. Jednak czy nowy główny aparat wystarczy, by przekonać użytkowników? Odpowiedź poznamy w nadchodzących miesiącach.