Samsung Galaxy Z Fold7 paraduje na nowych renderach

Jeszcze cieńszy, ale nie najcieńszy

Największą zmianą w designie Galaxy Z Fold7 będzie jego grubość. Po rozłożeniu smartfon będzie miał zaledwie 4,5 mm , a po złożeniu 9,5 mm (lub 9 mm bez uwzględnienia wyspy aparatów). To sprawia, że nowy model jest o 1,1 mm cieńszy niż Galaxy Z Fold6 i o 0,4 mm cieńszy niż Galaxy Z Fold SE . Mimo tych usprawnień, wciąż nie jest to najcieńszy składany smartfon w formie książki, ponieważ Oppo Find N5 (4,2 mm) oraz Honor Magic V3 (4,4 mm) są nieco smuklejsze.

Największy ekran wśród składanych smartfonów

Wymiary Galaxy Z Fold7 to mniej więcej 158,4 x 143,1 x 4,5 mm. Oznacza to, że po rozłożeniu smartfon będzie o 11 mm szerszy niż poprzednik. Samsung od lat dąży do zwiększenia szerokości ekranu zewnętrznego, aby był bardziej funkcjonalny – wygląda na to, że w tym roku nastąpi kolejny krok w dobrą stronę.