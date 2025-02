Składany Samsung dla każdego? Nadchodzi Galaxy Z Flip FE

Nowe odkrycie na serwerach Samsunga

Pogłoski o istnieniu Galaxy Z Flip FE nasiliły się po odkryciu nowego numeru modelu (SM-F761) na serwerach Samsunga odpowiedzialnych za aktualizacje OTA. Dotychczas nie było żadnego oficjalnego urządzenia koreańskiego producenta z takim oznaczeniem, jednak logika numeracji sugeruje, że należy ono do serii Galaxy Z Flip.

Oznaczenie SM-F761 nie pasuje do tego schematu, co sugeruje, że może być to właśnie Fan Edition – podobnie jak w przypadku serii Galaxy S FE, które oferują nieco tańsze wersje flagowców z drobnymi kompromisami.