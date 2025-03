Galaxy Z Flip FE – premiera i specyfikacja pod znakiem zapytania

Galaxy Z Flip FE – tani składak dla fanów?

Jak wynika z raportu serwisu The Bell, Samsung intensywnie pracuje nad dwoma nowymi układami: Exynos 2500 i Exynos 2600. Pierwotnie to model Galaxy Z Flip7 miał otrzymać Exynosa 2500, jednak problemy związane z jego rozwojem skłoniły firmę do zmiany podejścia. Teraz to właśnie Galaxy Z Flip FE może być pierwszym smartfonem, który skorzysta z tego procesora.