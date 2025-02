Galaxy S25 z problemami przy ładowaniu. Dotyczą dwóch modeli

Problem z szybkim ładowaniem 45 W

Co ciekawe, problem występuje nawet wtedy, gdy użytkownicy korzystają z oficjalnej ładowarki 45 W Samsunga oraz dołączonego do zestawu kabla USB-C 5A. Niektórzy zgłaszają, że ich smartfon pokazuje komunikat „Super Charging 2.0”, ale faktyczna moc ładowania jest znacznie niższa i spada nawet do 15 W.