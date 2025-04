Samsung Galaxy S25 Edge nie dla każdego? Najnowsze plotki studzą entuzjazm

Choć Samsung zdążył już uchylić rąbka tajemnicy na temat Galaxy S25 Edge , oficjalne plany dotyczące premiery wciąż pozostają niepotwierdzone. To oczywiście napędza falę plotek i spekulacji. Początkowo mówiło się o możliwym debiucie w połowie kwietnia, jednak te doniesienia szybko ustąpiły miejsca informacjom wskazującym na maj.

Premiera w maju, ale nie wszędzie

Teraz nowe światło na sprawę rzuca znany informator Ice Universe, publikujący na chińskiej platformie Weibo. Potwierdza on majowy termin premiery Galaxy S25 Edge, ale jednocześnie dodaje informację, która może rozczarować fanów marki poza Azją. Według jego źródeł, początkowo telefon ma trafić do sprzedaży wyłącznie w dwóch krajach: Chinach i rodzimej dla Samsunga Korei Południowej. Co więcej, premiera może odbyć się nie w połowie, a bliżej końca maja.