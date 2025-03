Samsung Galaxy S25 Edge paraduje na oficjalnych grafikach. W trzech kolorach

Design i wyświetlacz

Samsung Galaxy S25 Edge to smartfon, który łączy elegancję i funkcjonalność. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, producent zastosował w nim 6,7-calowy wyświetlacz SuperAMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, zapewniający intensywne kolory i głęboką czerń. Co istotne, urządzenie cechuje się wyjątkową smukłością – jego grubość wynosi tylko 5,8 mm (bez uwzględnienia modułu aparatu), co czyni go jednym z najcieńszych smartfonów na rynku.