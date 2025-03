Ten telefon to murowany hit. Samsung Galaxy A56 oficjalnie

Samsung Galaxy A56 5G

Jeśli chodzi o wydajność, to Samsung zastosował tutaj układ Exynos 1580. Został on zbudowany na bazie rdzeni Cortex-A720 (2,9 i 2,6 GHz) oraz Cortex-A520 (1,95 GHz). Grafika to z kolei stworzony we współpracy z AMD układ Xclipse 540 z dwoma blokami WGP i NPU o wydajności 14,7 TOPS. Szkoda, że nie potwierdziły się plotki o 12 GB pamięci RAM. Zamiast tego telefon oferuje 8 GB pamięci.