Samsung Galaxy A36 nadchodzi. Znamy jego wygląd i kolory

Nowy wygląd i dostępne kolory

Największa zmiana w wyglądzie to moduł tylnego aparatu, który przypomina to, z czym mamy do czynienia w składanym Samsungu Galaxy Z Fold6. Obiektywy trzech aparatów są tu umieszczone na wspólnej "wyspie" fotograficznej. Ma to stanowić powiew świeżości do nowego przedstawiciela średniej półki cenowej, którego poprzednik miał z tyłu try oddzielne "wyspy" z pojedynczymi obiektywami. Taki styl dotyczy obecnie niemal wszystkich smartfonów Samsung Galaxy, łącznie z flagowcami z serii Galaxy S25.