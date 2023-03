Uwaga podróbki. Popularny dysk Samsunga sklonowany

Popularny dysk SSD Samsung 980 Pro doczekał się podróbek. Są łudząco podobne do oryginału, ale oczywiście tylko wizualnie.

Podróbki na rynku pamięci masowych nie są niczym szczególnym, choć dotychczas ofiarą tego procederu padali głównie producenci pendrive'ów oraz kart pamięci. Teraz jednak dowiadujemy się, że uważać trzeba będzie także podczas zakupu SSD.

Na rynek trafiła nieokreślona partia podrobionych dysków Samsung 980 Pro – raportuje „Tom's Hardware”. Jak czytamy, jeden z egzemplarzy, zupełnie nieświadomie, chiński klient kupił w serwisie aukcyjnym Xianyu. Ale nie da się wykluczyć, że wkrótce sfabrykowane dyski opuszczą Azję, by trafić w inne zakątki świata, w tym do Europy.

Samsung 980 Pro z kontrolerem Maxio?!

Podróbka jest naprawdę dobra, co możemy zobaczyć na załączonych zdjęciach. Wedle pechowego nabywcy opakowanie zostało skopiowane wzorcowo. Idąc dalej, ani laminat nośnika, ani umieszczona na nim naklejka podejrzeń nie budzą. Dość powiedzieć, że zgadza się nawet numer seryjny, ale to oczywiście dlatego, że został on spisany z oryginału.

Ba, po podłączeniu do komputera, przynajmniej w pierwszej chwili, również nie ma powodów, by bić na alarm. Dysk jest wykrywany jako Samsung 980 Pro, a wskazanie takie daje nie tylko Menedżer Urządzeń, ale nawet aplikacja Samsung Magican.

Czar pryska dopiero przy głębszej analizie. Podczas gdy oczekiwać można autorskiego kontrolera Elpis i również autorskich pamięci, 128-warstwowych TLC 3D NAND, na pokładzie podróbki znajduje się chip Maxio MAP1602A, a także moduły marki YMTC.

Prawdę powiedziawszy, nie są to komponenty najniższego sortu, co często bywa główną domeną podróbek. Kontroler marki Maxio napędza nawet kilka dość sensownych nośników, takich jak Acer Predator GM7 czy Lexar NM710. Rzecz w tym, że Samsung 980 Pro to mimo wszystko inna klasa, w efekcie czego wydajność fałszywki bywa ponad 30 proc. niższa w odniesieniu do oryginału.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne