Samsung odda Ci nawet 7500 zł. Sprawdź, co musisz zrobić

Sprzęt

Samsung startuje z nową promocją, która powinna przypaść do gustu miłośnikom najwyższej jakości obrazu i dźwięku. "Cashback Filmowy Duet" to doskonała okazja, by przy zakupie wybranego telewizora Samsung w zestawie z soundbarem lub głośnikiem Music Frame otrzymać zwrot na konto – nawet do 7500 zł. Promocja trwa do 28 kwietnia 2025 roku lub do wyczerpania puli zwrotów.