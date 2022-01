Komputery przeżywają drugą młodość. To był świetny rok

Rynek komputerów ma się lepiej niż kiedykolwiek. Sprzedaż w 2021 roku była najlepsza od wielu lat.

Chociaż z naszej perspektywy, czyli konsumentów, 2021 rok nie był najlepszy, to ogólnie pojęty rynek komputerów nie ma powodów do narzekania. Sprzedaż była najlepsza od kilku lat, co tylko pokazuje, jak wielki był popyt.

Rok 2021 na rynku komputerów

Z raportu firmy Canalys wynika, że w 2021 roku na całym świecie trafiło do sklepów 275 mln komputerów przenośnych i 66 mln urządzeń stacjonarnych. Zsumowany wynik na poziomie 341 mln oznacza, że 2021 roku jest najlepszym od 2012 roku. To też wzrost o 15 procent rok do roku.

Jeśli chodzi o poszczególnych producentów, to liderem pozostaje Lenovo z wynikiem 82,1 mln urządzeń, co stanowi wzrost o 13,1 procent rok do roku. Kolejne miejsca zajmują HP (74 mln), Dell (59,3 mln), Apple (28,9 mln) oraz Acer (24,4 mln).

Podczas gdy 2021 był rokiem cyfrowej transformacji, 2022 będzie rokiem cyfrowej akceleracji. Popyt na technologię gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat, czego skutki nadal zakłócają łańcuch dostaw, wpływając nie tylko na dostępność komputerów, ale także smartfonów, samochodów i serwerów.

- powiedział główny analityk Canalys, Rushabh Doshi.

Canalys przekonuje, że wśród konsumentów da się dostrzec większe zainteresowanie wysokiej jakości komputerami, monitorami oraz akcesoriami, które pozwalają na pracę z dowolnego miejsca.

