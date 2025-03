Rynek GPU jest w przyzwoitej kondycji, ale nie dzięki desktopom

Sprzedaż kart graficznych

Według danych Jon Peddie Reaserch w czwartym kwartale 2024 roku na całym świecie sprzedano 76,9 mln układów graficznych. Pamiętajcie jednak, że w tych wyliczeniach brane są pod uwagę zarówno modele desktopowe, jak i zintegrowane. Tym samym każdy sprzedany laptop, nawet jeśli biznesowy, to jedno GPU do koszyczka.

Jeśli chodzi o poszczególnych producentów, to aż 67 proc. rynku należy do Intela, 19 proc. do AMD, a 15 proc. do NVIDII. Pamiętajcie jednak, że mowa również o zintegrowanych GPU, które stanowią zdecydowaną większość całkowitej sprzedaży układów graficznych. W segmencie desktopowym to wciąż NVIDIA nie ma sobie równych.