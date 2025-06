Zamówił paczkę z Amazonu. W środku czekał go szok

Oto RTX 5090 – Ultimate GPU of Carbs. Moc al dente i glutenowa wydajność, a zamiast ray tracingu

Czy to żart? Niestety nie dla tych, którzy dali się ponieść hype’owi. NVIDIA obiecywała Blackwella, 32 GB GDDR7, 4K na ultra i 4X Frame Generation. Tech media piały z zachwytu: „Game changer”, „Brutally fast”, „Jaw-dropping”. Tymczasem na twoim biurku ląduje pełnoziarnista technologia z certyfikatem włoskiej knajpy, a nie laboratorium inżynierów z Kalifornii.

Tak, to nie żart – w sieci pojawiły się zdjęcia, na których ktoś otrzymał węglowodanowe GPU zamiast zaawansowanych rdzeni CUDA. W pięknym opakowaniu RTX 5090 kupujący zastał worek ryżu, worek makaronu i jakiegoś zakurzonego, graficznego trupa na dnie. Holenderski Amazon, póki co nie pomógł poszkodowanemu — poprosili tylko o odesłanie paczki.

Ten ostatni marudzi, że bez nowej grafiki, jego monitor Samsunga nie mógł pracować w rozdzielczości 7680x2160 i 240 Hz, ale oferta, na którą się zdecydował okazała się oszustwem. Mało tego, musiał czekać na specjalną paczkę o tydzień dłużej. Chyba jednak najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nie był to zakup z zewnętrznego źródła, tylko prosto od Amazonu, z oznaczeniem „nowa". Zmodyfikowana kulinarnie paczka jechała do kupującego z Hiszpanii.