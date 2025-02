RTV Euro AGD zaszalało. Kupisz ten świetny produkt za połowę ceny

Zacznijmy od tego, że nie każdy głośnik Bluetooth musi być mocny. W końcu nie zawsze nam zależy na sprzęcie gotowym rozkręcić imprezę na kilkadziesiąt osób. Czasami naszym celem jest to, aby mieć urządzenie które po prostu gra czysto i przyjemnie dla nas samych, lub w bardziej kameralnym gronie. A to wszystko za pół ceny .

Kameralny głośnik wysokiej jakości

Właśnie taki jest Philips TAS4807W/00E. Głośnik ten jest chwalony przez użytkowników głównie za jego dwie cechy: bardzo długi czas pracy na baterii, który sięga do 12 godzin, oraz za jakość dźwięku. Nie jest to tuba do basu, a sprzęt, na którym przyjemnie słucha się każdego gatunku muzyki. Oczywiście jest to sprzęt wodoodporny, więc nie musicie się bać, kiedy podczas rozkoszowania się muzyką na łonie natury zaskoczy Was deszcz. Dodatkowo w ramach promocji możecie go dziś kupić za połowę ceny.