Router Cudy WR3600 ma Wi-Fi 7 i kosztuje grosze

Cudy wprowadza do sprzedaży dwuzakresowy router bezprzewodowy WR3600. Urządzenie wspiera najnowszy standard Wi-Fi 7 , zapewnia funkcje VPN i może posłużyć do budowy sieci typu mesh.

Cudy WR3600 wyposażono w dwie anteny rozsyłające sygnał 2,4 GHz , kolejne dwie dla pasma 5 GHz oraz pięć gigabitowych portów RJ-45 : cztery dla sieci LAN i ostatni do podłączenia WAN. Wyróżnikiem routera jest wsparcie dla standardu sieci bezprzewodowych Wi-Fi 7.

Wraz z Wi-Fi 7 router Cudy WR3600 zyskał kilka interesujących cech. Funkcja puncturing miejscowo wyklucza zakłócaną częstotliwość z danego kanału, zamiast całkowicie go wyłączyć – jest to szczególnie użyteczne w miejscach, gdzie jest duże nagromadzenie sygnałów sieciowych.

Z kolei Multi-Link Operation (MLO) umożliwia jednoczesne podłączenie do więcej niż jednego pasma sygnału. W ten sposób jest możliwe korzystanie z fal 2,4 GHz i 5 GHz naraz, zamiast konieczności wybierania między nimi. Dzięki temu urządzanie zapewnia łączną prędkość transmisji 3568 Mb/s – do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w 2,4 GHz.