Putin ma marzenie. Chce własną konsolę i nie zamierza odpuszczać

Władimir Putin nie rezygnuje ze swojego marzenia. Rosyjski przywódca chce mieć własną konsolę do grania, a jego podwładni robią wszystko, aby ten cel zrealizować.

W marcu tego roku Władimir Putin wydał polecenie swoim podwładnym. Do połowy czerwca mieli opracować plan rozwoju rosyjskiego sektora gier. Jednym z jego głównych elementów ma być nowa konsola, która będzie oparta w całości na lokalnych rozwiązaniach (jakby Rosja miała w tej kwestii jakiś wybór). Jak idzie realizacja planu?

Putin chce swoje PlayStation

Nad projektem ma czuwać sam premier Rosji Michaił Miszustin, ale opracowanie planu powierzono Antonowi Alichanowi, który jest ministrem przemysłu i handlu. Do 15 czerwca mieli oni zaprezentować koncepcję stworzenia i organizacji produkcji konsol stacjonarnych i przenośnych, a także stworzenia systemu operacyjnego i systemu w chmurze, dzięki którym gry trafiłyby do rosyjskich graczy.

Czy ten plan ma w ogóle szansę powodzenia? Co prawda w Rosji istnieją już trzy usługi do grania w chmurze — VK Play, MTS Fog Play i Yandex Plus Gaming, więc tutaj nie powinno być problemów.

Co innego z konsolami. Te, jeśli kiedykolwiek powstaną, nie będą miały szans dorównać PlayStation, Xboxowi czy Switchowi. Zarówno Sony, Microsoft, jak i Nintendo bazują na najnowszych technologiach, których opracowanie kosztuje setki milionów dolarów. Rosja nie ma do nich dostępu, a opieranie się na rodzimych rozwiązaniach to prosta droga do stworzenia bubla.

Poza tym nie ma co się oszukiwać, nawet jeśli Rosja znajdzie miliony dolarów na stworzenie konsoli, to prawdopodobnie duża część tej kwoty trafi do kieszeni polityków i urzędników. Między innymi dlatego rozważane jest stworzenie czegoś na wzór Steam Decka lub nawet przystawki do telewizora, ale i tutaj trudno wróżyć Rosji sukces.

Zobacz: McDonald's rezygnuje. Tak klienci nie złożą już zamówienia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: murathakanart / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware