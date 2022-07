Rosja niby bieduje, ale laptopy kupuje na potęgę

Mimo kryzysu na rynku krzemowym i spadku wartości rubla, w pierwszej połowie 2022 roku Rosjanie kupili więcej laptopów niż przed rokiem - chwali się tamtejsza sieć M.Video.

Patrząc z perspektywy trzeciej osoby, mogłoby się wydawać, że sytuacja na rynku elektroniki użytkowej w Rosji jest co najmniej nieciekawa. Koniec końców tkwi on obecnie w klinczu między restrykcjami handlowymi a słabnącą walutą, co składa się na mocno ograniczoną dostępność sprzętu, a w konsekwencji jeszcze wyższe ceny.

Najwyraźniej jednak nie przeszkodziło to rosyjskiej sieci elektromarketów M.Video, która chwali się właśnie rekordowymi obrotami w dziale laptopów. Jak oświadczono, zapotrzebowanie na komputery przenośne wcale nie spadło, a wprost przeciwnie.

Rosjanie kupują więcej laptopów niż kiedykolwiek

W pierwszej połowie 2022 roku w Rosji sprzedanych zostało ponad 1,4 mln nowych laptopów, co daje wzrost na poziomie 10 proc. rok do roku, czytamy w raporcie. Przy czym wzrosła także średnia cena urządzenia, przez co suma obrotów to już 25 proc. na plusie i imponujące 90 mld rubli (ok. 7,11 mld zł) licząc w gotówce.

Co ciekawe, ponoć około 510 tys. jednostek znalazło właścicieli w okresie od kwietnia do czerwca, czyli teoretycznie w tym dotąd najgorszym dla współczesnej rosyjskiej gospodarki. I wbrew pozorom nie zawsze były to urządzenia marek chińskich, wedle M.Video utrzymujące niezmiennie nieco mniej niż 1/3 całkowitego wolumenu sprzedaży.

Więc co właściwie się sprzedaje w Rosji? - zapytacie. Nic innego niż na Zachodzie. W zestawieniu wykazano sprzęt m.in. Apple, HP, ASUS, Lenovo czy Huawei.

Rzecz jasna, nie da się wykluczyć, że niniejszym prezentowane wzrosty są tylko chwilowe. Innymi słowy, że Rosjanie rzucili się do sklepów w obawie przed całkowitym zniknięciem sensownych komputerów z półek. Tak czy inaczej, na razie detaliści mają powody do zadowolenia, i to na przekór obiegowym opiniom o zapaści rynku.

Źródło zdjęć: FotograFFF / Shutterstock

Źródło tekstu: M.Video, oprac. własne