Redmi Turbo 4 Pro – premiera, specyfikacja, ceny i wszystko, co warto wiedzieć

Redmi Turbo 4 Pro kusi, i to bardzo

Telefon ma 6,83-calowy płaski panel OLED LTPS o rozdzielczości 2800 x 1280 px (1,5K), odświeżaniu 120 Hz, bardzo wąskich ramkach. Sercem urządzenia jest najnowszy Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735), taktowany do 3,21 GHz i wykonany w litografii 4 nm. Do tego dostajemy GPU Adreno 825 – to pierwszy smartfon na świecie z tym układem.

Do dyspozycji Kleinów będą warianty telefonu z 12 lub 16 GB RAM LPDDR5X oraz pamięcią UFS 4.0 do 1 TB. Ciekawie jest też z aparatami. Główny ma 50 Mpix z optyczną i cyfrową stabilizacją obrazu, do tego mamy aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i przedni aparat 20 Mpix do selfies. Nagrywanie wideo dostępne jest w 4K i 60 klatkach na sekundę.

Nie ma tutaj też zalewu plastiku — metalowa rama, matowe szkło z tyłu, certyfikaty IP66, IP68 i IP69 – wszystko jest tam, gdzie trzeba, w tym pełna odporność na kurz i wodę. Chyba jednak największym atutem może być bateria aż 7550 mAh z ładowaniem 90 W.