Redmi Note 14 Pro kupisz dziś za mniej, niż 1000 złotych, a z powodzeniem zastąpi Ci flagowca

Redmi Note 14 Pro

Smartfon ten został wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości 120 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G100 Ultra, który cechuje się wysoką wydajnością przy atrakcyjnej cenie. Wspiera go 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB pamięci. Nie zabrakło także NFC i wodoodporności zgodnej ze standardem IP64. Wbudowana bateria to natomiast akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania do 33 W. Zwieńczeniem tego urządzenia jest natomiast aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. A wszystko to za mniej, niż 1000 złotych.