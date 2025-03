Qualcomm idzie w ślady Apple. Skorzystają na tym nowe układy

Apple jako pierwsze ma wykorzystać fabryki TSMC i ich nowy proces technologiczny 2 nm. Tajwańczycy mają zbierać zamówienia od 2 kwietnia. Litografia ma zostać użyta do produkcji układów Apple A20, które trafią do iPhone'ów 18. W ślad za firmą z Cupertino ma iść też Qualcomm.

Qualcomm jak Apple

Nieoficjalnie mówi się, że to Qualcomm będzie drugą wielką firmą, która wykorzysta nowe możliwości fabryk TSMC. Co więcej, Amerykanie mają w litografii 2 nm wyprodukować w 2026 roku aż dwa układy. Jednym z nich ma być SM8950, czyli prawdopodobnie Snapdragon 8 Elite Gen 3. Drugi to SM8945, czyli zapewne jego nieco wolniejsza wersja, np. Snapdragon 8s.