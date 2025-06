Snapdragon 8 Elite 2 to wydajna bestia. Oto dowód

Wyniki, które robią wrażenie

Według najnowszych przecieków z Chin, Snapdragon 8 Elite 2 osiągnął w testach Geekbench ponad 4000 punktów w teście jednordzeniowym i 11000 punktów w wielordzeniowym . Dla porównania, poprzednik – Snapdragon 8 Elite – notował odpowiednio 3100 i 9800 punktów . Różnica jest więc naprawdę znacząca. Oznacza to, że najbardziej wymagające aplikacje i gry będą działać jeszcze płynniej, a multitasking stanie się czystą przyjemnością.

Nowa grafika i jeszcze więcej pamięci

Qualcomm nie poprzestaje na samym CPU. Snapdragon 8 Elite 2 ma być wyposażony w zupełnie nowy układ graficzny Adreno 840 oraz 16 MB pamięci podręcznej GMEM . To świetna wiadomość dla graczy i wszystkich, którzy oczekują od smartfonu najwyższej płynności obrazu i wydajności w 3D.

Nowoczesna architektura i energooszczędność

Nowy Snapdragon będzie zbudowany w najnowszym, 3-nanometrowym procesie technologicznym TSMC. Oznacza to nie tylko więcej mocy, ale też lepszą efektywność energetyczną – smartfony z tym układem mają działać szybciej, a przy tym zużywać mniej energii. Procesor ma mieć konfigurację rdzeni 2+6 i taktowanie nawet do 5 GHz, co zapowiada prawdziwy skok technologiczny.