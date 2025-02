Prototyp tej karty NVIDIA GeForce pożerał nawet 2400 W energii

Na chińskim forum Chiphell pojawiły się zdjęcia prototypowej wersji karty graficznej NVIDIA, prawdopodobnie modelu RTX 4090. Ogromna płytka PCB była zasilana aż przez cztery złącza 12VHPWR. To daje pobór prądu aż do 2400 W.

Potężny prototyp RTX 4090

Wiadome jest, że pierwsze prototypy kart graficznych tak naprawdę niewiele mają wspólnego z tym, co ostatecznie trafia do sprzedaży. Doskonale pokazują to zdjęcia jednego z modeli NVIDII.