Producent chce za ten produkt 1419 zł, ale dziś może być Twój za 649 złotych

Jest to głośnik Bluetooth klasy premium. Został on wykonany z wysokiej jakości materiałów. Dodatkowo oferuje on wzmacniacz klasy D, który oferuje moc do 20 W dla głośnika niskotonowego, oraz 8 W dla głośnika wysokotonowego. Dodatkowo oferuje on aż trzy potencjometry, które pozwalają na zwiększanie basów, oraz tonów wysokich zależne od potrzeb i regulację głośności. A to i wiele więcej za 649 złotych.