Intel porzucił te procesory, ale i tak trafiły na rynek

W 2023 roku wszyscy entuzjaści PC czekali na procesory Intel Meteor Lake. Niestety, ich premiera przebiegła inaczej niż się spodziewano - CPU z tej rodziny trafiły tylko do urządzeń mobilnych, a na dodatek pojawiło się mało modeli. Dodatkowo niebiescy powiedzieli, że dla komputerów stacjonarnych planowana są tylko odgrzewane kotlety układy Raptor Lake Refresh.

Wyjątkowe procesory, które nigdy nie trafiły do sklepów

Chińskie źródła kolejny raz jednak rzucają nowe światło na sprawę. Intel Meteor Lake-S również miały się pokazać, co więcej w obiegu były nawet próbki inżynieryjne dla gniazda LGA 1851. W ręce redakcji IT Home wpadła jedna z nich - jednostka wyposażona w 14 rdzeni (6P/8E) i 14 wątków z taktowaniem do 4,5 GHz. Jej data produkcji wskazuje na 51 tydzień 2023 roku, a więc później niż "oficjalne anulowanie".

Pobór mocy to do 65 W bazowo i do 135 W dla trybu Turbo. Benchmark wbudowany w program CPU-Z ocenia wydajność na 732,3 punkty dla jednego wątku i 5750,2 punktów dla wielowątkowości. Czyli gorzej niż w przypadku Intel Core i5-12600K z 2021 roku. Należy jednak zakładać, że wersja sklepowa byłaby wydajniejsza.

Opisywane próbki inżynieryjne sprzedawane są na chińskiej platformie Taobao, co sugeruje iż pochodzą od jednego z producentów płyt głównych i/lub gotowych zestawów komputerowych. Sprzedawca jednak zastrzega, że dla pełnej wydajności potrzeba "specjalnej płyty głównej/BIOSu".