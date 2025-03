Qualcomm Snapdragon X2 zaoferuje o połowę więcej rdzeni

Konieczne może okazać się chłodzenie cieczą

Najnowsze plotki dotyczą układu Qualcomm Snapdragon X2, który może zaoferować do 18 rdzeni Oryon v3. To znaczny skok względem obecnej generacji oferującej "tylko" 12 rdzeni. Taka konfiguracja ma być jednak dostępna tylko we flagowym modelu Snapdragon X Elite Gen 2 skierowanym do najwydajniejszych, ale i najdroższych urządzeń.