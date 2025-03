AMD Ryzen 9 9950X3D zaoferuje nam spory skok wydajności

AMD zdecydowanie ma ostatnimi czasy ręce pełne roboty. Czerwoni bowiem wydają zarówno nowe karty graficzne z serii Radeon RX 9000 , jak i kolejne procesory w ramach rodziny Ryzen 9000X3D . W tym drugim przypadku do premiery zostały już zaledwie dwa dni, a więc wybrani recenzenci szykują się do publikacji niezależnych testów.

Nowe procesory AMD trafią do sklepów 12 marca

Tym samym w bazie programu PassMark zauważono pierwsze wyniki wydajności flagowego modelu AMD Ryzen 9 9950X3D. Mowa o 16-rdzeniowej i 32-wątkowej jednostce pracującej z taktowaniem do 5,7 GHz. Wszystko to na bazie architektury AMD Zen5 oraz gniazda AM5 i przy deklarowanym poborze mocy do 170 W.