Procesory AMD Ryzen 8000HX debiutują. To odgrzewane kotlety

AMD wprowadza do swojej oferty cztery nowe procesory w ramach serii Ryzen 8000HX . Są to układy mobilne, zaprojektowane z myślą o flagowych laptopach dla graczy oraz stacjach roboczych. Czerwoni zapewniają o wydajności na poziomie komputerów stacjonarnych.

To zwykłe odświeżenie oferty, bo zmiany są minimalne

Dostajemy tutaj połączenie architektur AMD Zen 4 oraz RDNA 2, które wykonano w litografii 6 i 5 nm od TSMC. Zdecydowanie więc nie jest to najświeższa mieszanka. Maksymalnie mowa o 16 rdzeniach i 32 wątkach oraz taktowaniu do 5,4 GHz przy deklarowanych TDP do 75 W.