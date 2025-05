AMD Medusa Point z nowymi szczegółami. Będzie więcej rdzeni

AMD przygotowuje się do premiery kolejnej generacji mobilnych układów APU z rodziny Medusa Point , bazujących na architekturach Zen 6 i RDNA 3.5+ . Według najnowszych, nieoficjalnych informacji dostaniemy lepszą specyfikację CPU , zwłaszcza w przypadku flagowego modelu Ryzen 9, który zaoferuje do 22 rdzeni. Jednak iGPU ma być zauważalnie słabsze .

Układ graficzny może okazać się nawet o 25% wolniejszy

Czerwoni pójdą śladami Intela, a w efekcie dostaniemy heterogeniczną architekturę x86. Co to oznacza? W przypadku Ryzen 5 i Ryzen 7 zobaczymy połączenie 4C+4D+2LP, czyli 4 dużych, wysokowydajnych rdzeni; 4 małych, energooszczędnych i 2 o wyjątkowo niskim poborze mocy. Nieco inaczej będzie wyglądać to w Ryzen 9, gdzie do wspomnianego CCD dołożony zostanie klasyczny, 12-rdzeniowy CCD znany z procesorów desktopowych.