Apple M4 Ultra nigdy nie powstanie? Wiele na to wskazuje

Według najnowszych doniesień, opóźnienie premiery procesora M3 Ultra może sprawić, że Apple ostatecznie zrezygnuje z wprowadzenia M4 Ultra. Powodem ma być brak złącza UltraFusion w M4 Max, które jest kluczowe do stworzenia wersji Ultra nowej generacji. Oznaczałoby to konieczność zaprojektowania monolitycznego układu, co jak wskazuje raport generuje dodatkowe komplikacje i bardzo wysokie koszty.