Zamienił IHS w blok wodny. Szaleniec czy wizjoner?

Zarówno najnowsze procesory AMD, jak i Intela oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Jednak fizyki nie da się oszukać - w przypadku flagowych jednostek wiąże się to z dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami. Tym samym w ostatnich latach na popularności zyskały tzw. All in One, czyli gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Ale najwięksi entuzjaści potrafią iść o krok dalej.