AMD z nowymi procesorami. Dostaniemy nawet 96 rdzeni

Wygląda na to, że AMD szykuje się do kolejnej premiery. Tym jednak razem mowa o procesorach dla stacji roboczych z nowej rodziny Shimada Peak. Ma być to wprowadzenie architektury Zen 5, dostępnej już na rynku konsumenckim, do serii Threadripper i Threadripper Pro.

Jest szansa na przebicie pułapu 50 000 złotych

We wcześniejszych przeciekach poznaliśmy już wariant 24-rdzeniowy (AMD Ryzen Threadripper 9965WX) oraz 32-rdzeniowy (AMD Ryzen Threadripper 9975WX). Nowe dokumenty przewozowe wskazują dodatkowo na układy 16-rdzeniowe (AMD Ryzen Threadripper 9955WX) oraz 64-rdzeniowe (AMD Ryzen Threadripper 9985WX). Pada też nazwa prawdopodobnie 96-rdzenioweg CPU, czyli AMD Ryzen Threadripper 9995WX. Niestety szczegółów jest jak na lekarstwo. Wiemy tylko o zachowaniu zgodności z dotychczasowymi płytami z gniazdem AMD sTR5 oraz o TDP do 350 W.

Chociaż to jeszcze nic pewnego, to plotkuje się, iż AMD Ryzen Threadripper 9000 może się doczekać modeli z pamięcią 3D V-Cache, co znacząco podniosłoby wydajność w określonych zastosowaniach. Zapowiedź nowych procesorów może nastąpić już pod koniec maja, podczas targów Computex 2025. Jednak premiera odbędzie się później, bliżej drugiej połowy roku.