Prezent na dzień ojca? Ten z Action jest idealny, a kosztuje 39,99 zł

Jest nim śrubokręt elektryczny FERM, chociaż wielu purystów językowych woli określenie wkrętak. Nie ważne jednak jak go nazwiemy. Ważne, co to maleństwo potrafi. A jest tego całkiem sporo. Już w samym zestawie dostajemy zestaw 5 bitów, a dzięki uniwersalnej konstrukcji nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać inne, z zupełnie innego zestawu.