Prawo Moore'a może powrócić do łask. Właśnie rozwiązano największy problem

Sprzęt

Prawo Moore'a mówi, że liczba tranzystorów w procesorach podwaja się co dwa lata. No cóż, od lat nie jest to twierdzenie aktualne. Wynika to z kilku powiązanych ze sobą powodów. Pierwszym z nich jest to, że zeszliśmy już do bardzo niskiego procesu technologicznego. Tym samym realne podwojenie liczby tranzystorów oznaczałoby fizyczne zwiększenie samego układu. Drugim problemem jest schłodzenie go.