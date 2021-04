Polsat będzie miał nowy wóz transmisyjny Sony

Do floty produkcyjnej Polsatu dołączy nowy wóz transmisyjny, przygotowany przez Sony we współpracy z firmami 4Vision i Autokontener. To 14-kamerowy sprzęt, zbudowany w oparciu o technologię IP i pracujący w formatach Ultra HD HDR.

Wóz transmisyjny, który powstanie na specjalne zamówienie Telewizji Polsat, będzie wykorzystywał najnowocześniejsze światowe technologie. Główne elementy systemu będą oparte na rozwiązaniach IT i światłowodowych. Dodatkowo, będzie o wiele mniej energochłonny (będzie zużywał mniej energii) niż obecne wozy transmisyjne, co ma mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Zobacz: Cyfrowy Polsat nadal chce kupować akcje Netii

Zobacz: Wyniki Grupy Polsat za 2020 rok: rekordowy przychód i miliardowy zysk

Telewizja Polsat rozpoczyna proces transformacji swojej obecnej floty wozów transmisyjnych, której celem jest rozwój systemów produkcyjnych w stronę technologii IP. Będziemy produkować sygnał w jakości Ultra HD, który niesie 4-krotnie więcej informacji niż standardowy obraz HD, dzięki czemu widz będzie w stanie dostrzec znacznie więcej szczegółów. Dodatkowo, technika HDR zapewni jeszcze żywsze kolory i bardziej naturalny obraz. Dla naszych widzów będzie to oznaczało nową, jeszcze lepszą jakość oglądania naszych programów.

– powiedział Andrzej Szymański, Dyrektor Pionu Techniki Telewizji Polsat

Sony jest firmą, której fundamentami są od zawsze nowoczesne technologie. Jesteśmy podekscytowani, że możemy długookresowo pracować z takim klientem jak Polsat, nie tylko ze względu na siłę wzajemnych relacji, ale także ze względu na wspólną wizję zapewniania widzom tego co najlepsze w świecie technologii telewizyjnych.

– powiedział Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions, Sony Professional Europe

Koncerty, festiwale i sport – w UHD i HDR

Wóz, dzięki uniwersalności zaprojektowanych systemów wizji i dźwięku, umożliwi całkowicie niezależną i samodzielną produkcję zarówno dużych wydarzeń artystycznych, koncertów czy festiwali, jak i najbardziej skomplikowanych imprez sportowych. Realizacja programów będzie możliwa między innymi w formacie TV UHD/HD HDR z dźwiękiem Dolby 5.1.4 Atmos oraz stereofonicznym.

Poprosiliśmy Sony o to, aby poza super technologiami wóz zapewniał również wydajne, komfortowe i produktywne środowisko dla załogi i ekipy produkcyjnej. Może to być osiągnięte tylko przez odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni do pracy, wybór materiałów konstrukcyjnych, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i klimatyzacji. Wybrane rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie mają decydującą role w zapewnieniu wysokiej wydajności i jakości pracy załogi. Będzie to całkowicie samodzielny wóz transmisyjny, który dzięki wykorzystywaniu technologii IP (internetowych), będzie stanowił również krok w stronę możliwości odejścia od przesyłu satelitarnego.

– dodał Andrzej Szymański

To istotny krok w przyszłość dla Telewizji Polsat, byliśmy liderem we wdrażaniu technologii HD, teraz czas na kolejną zmianę – wkraczamy w świat do niedawna jeszcze futurystycznych technologii w obszarze realizacji telewizyjnej. Jestem dumny, że nasz wóz zaprojektowany przez Sony będzie wykonany w najnowocześniejszej na świecie technologii. Wszystko to robimy z myślą o widzach, aby zapewnić im najlepszą z możliwych jakość realizacji naszych programów.

– powiedział Adam Nowe, Członek Zarządu Telewizji Polsat

Najważniejsze cechy wozu:

14 kamer i torów kamerowych Sony HDC-3500 i HDC-5500 UHD HDR, uzupełnionych o kamery POV i kamery bezprzewodowe Sony HDC-P50,

mikser wizyjny Sony XVS-9000, pracujący w środowisku IP,

obiektywy Fujinon, w tym typu box, którego maksymalne zbliżenie to 107x,

4 serwery powtórkowe, umożliwiające realizację siedmiu niezależnych powtórek jednocześnie,

możliwa równoległa praca dwóch reżyserek, czyli produkcja jednocześnie dwóch różnych programów,

zbudowany w oparciu o technologię IP,

praca w formatach UHD/HD HDR,

system zarządzania Sony LEO/LSM.

Wóz transmisyjny, zgodnie z umową pomiędzy Sony i Telewizją Polsat, zostanie oddany do użytku w 2021 roku.

Zobacz: GeForce RTX 3060 z nowym GPU - sposób na przechytrzenie górników?

Zobacz: Logitech stworzył myszkę komputerową z funkcją rozpoznawania mowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Sony